Romulo Estrela completa 38 anos e ganha homenagem da esposa: ''Aqui que eu respiro''

Ator Romulo Estrela recebeu homenagens de amigos famosos e da esposa, Nilma Quariguasi, em seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 15h12

O sábado, 05, foi dia de festa na casa de Romulo Estrela! O ator completou mais um ano de vida e ganhou homenagens nas redes sociais

Nilma Quariguasi, esposa de Romulo, deixou uma linda declaração para o amado em seu feed no Instagram ao compartilhar um clique dos dois coladinhos.

"Quando tudo tá virado do avesso é aqui que eu respiro. Feliz aniversário, meu amor. Te desejo todas as coisas mais lindas do mundo! Te amamos muito!", escreveu Nilma Quariguasi na legenda da postagem. Os dois são pais do pequeno Theo (5).

"Te amo tanto… vamos juntos meu amor", disse Romulo nos comentários. "Amo vocês", disse Aline Wirley. "Meus amores", se derreteu Igor Rickli.

Grazi Massafera, contracenou com Romulo em Bom Sucesso, parabenizou o amigo na web: "Feliz novo ciclo, amigooo. Seu lindão @romuloestrela muita saúde, luz, amor, prosperidade, sucesso pra sua vida!".

"Parabéns, amigo querido", desejou Rainer Cadete.

Romulo Estrela será protagonista de novela das seis

Romulo Estrela, que fez sucesso em Verdades Secretas 2 como Cristiano, irá estrelar novela às 18 horas na TV Globo. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o artista será o protagonista de Mar do Sertão, escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Vinícius Coimbra.

Confira a homenagem de Nilma Quariguasi para Romulo Estrela: