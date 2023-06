Rodrigo Hilbert surpreende ao exibir foto do início do namoro com Fernanda Lima

Que jovens! Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima surgem juntos em uma foto do início do relacionamento deles

O apresentador Rodrigo Hilbert abriu o seu baú de fotos nesta semana e resgatou imagens antigas do seu relacionamento com a apresentadora Fernanda Lima. Os dois apareceram mais jovens em fotos feitas quando começaram o namoro há cerca de 20 anos.

Na foto, os dois surgiram conversando em um sofá com looks descontraídos. “20 anos e só começando”, disse ele. Rapidamente, os amigos e fãs reagiram às fotos antigas e deixaram comentários carinhosos. “Que amor essas fotos”, disse a atriz Daphne Bozaski. “Muita luz, casal mágico”, comentou um fã. “Lindos desde o início”, declarou outro.

Vale lembrar que Rodrigo e Fernanda são pais dos gêmeos João e Francisco e também de uma menina, chamada Maria.

Há pouco tempo, Hilbert refletiu sobre o desejo de passar o resto da vida ao lado da esposa. “Hoje, a juventude talvez nem saiba o que significam bodas. Meus avós foram casados por 55 anos, quase completaram bodas de diamante. Sempre disse para a Fernanda que queria uma pessoa para viver junto comigo da mesma forma que eles. Ela me perguntou: “Quanto tempo?” Eu falei: “Cinquenta anos.” E ela: “Ui, meu Deus do céu.” Já temos uma história de 21 anos desde que nos conhecemos. Passamos um período separados, mas não conto, porque passamos esse tempo pensando um no outro e querendo estar um com o outro”, começou o famoso.

O artista acrescentou: “Encontrei a pessoa que eu tenho certeza que irei durar até o final da minha vida. Vamos fazer bodas até morrer. A Fernanda não liga muito para datas, mas eu conto essas coisas. Eu sei o dia que a gente ficou pela primeira vez, que foi 19 de abril de 2002, perto do meu aniversário. Ela nem lembra dessas coisas, mas eu lembro“.

Fernanda Lima surge com os filhos gêmeos

A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu os fãs ao mostrar o quanto os filhos gêmeos, João e Francisco, de 14 anos, já cresceram! Frutos do casamento dela com o apresentador Rodrigo Hilbert, os rapazes apareceram enormes em um evento.

Eles foram acompanhar a mamãe coruja em uma premiação da rede social TikTok e esbanjaram estilo e simpatia na hora das fotos com a mãe famosa.

