Roberto Justus reúne os cinco filhos em festa de Natal antecipada: ''Meu maior patrimônio''

Empresário Roberto Justus compartilha foto rara com os cinco herdeiros durante festa adiantada de Natal ao lado da família

O empresário Roberto Justus (67) compartilhou um clique raríssimo na manhã desta terça-feira, 13, em que aparece com seus cinco filhos!

O famoso resolveu antecipar o Natal e reuniu os herdeiros, Ricardo e Fabiana, do casamento com Sasha Cryzman, Luiza, da relação com Gisela Prochaska, Rafaella, com a apresentadora Ticiane Pinheiro, e a caçula Vicky, de dois anos, do atual casamento com a modelo Ana Paula Siebert (35).

Em seu perfil no Instagram, o apresentador, que recentemente descobriu um tumor na bexiga durante um check-up anual, posou ao lado dos filhos durante a festa com direito a decoração bem colorida.

"Na noite de natal antecipada, com o meu maior patrimônio! Meus 5 filhos!", declarou Roberto Justus ao legendar a postagem.

No dia anterior, Justus postou um clique ao lado da mulher e babou: "Natal antecipado com toda a família numa produção impecável dessa mulher incrível que sempre se supera! Te amo e te admiro demais @anapaulasiebert."

Confira as fotos de Roberto Justus com os filhos e a esposa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Rafa Justus surge toda produzida, e Roberto Justus baba

O empresário Roberto Justus agitou as redes sociais ao publicar em seu Instagram um clique encantador da filha Rafaella Justus, fruto de seu antigo relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Na imagem, Rafa aparece usando uma produção super elegante para curtir uma festa noturna junto com os amigos. Emocionado, Justus falou na legenda que o tempo passou muito rápido e ainda revelou que a esposa Ana Paula Siebert foi a responsável pela produção da filha. "A gente percebe que o tempo passa rápido quando a sua filha adolescente sai para uma festa num sábado, toda produzida! Aliás, pelas mãos da Ana Paula Siebert", disse.

