Regina Casé resgata clique antigo ao comemorar aniversário da irmã: "A relíquia que encontrei"

Regina Casé (68) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua irmã, Virgínia Casé, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 2.

Em seu perfil no Instagram, a atriz da novela Todas as Flores, do Globoplay, compartilhou alguns cliques com a aniversariante, incluindo um registro de quando ela era adolescente, e lamentou ter que passar a data longe de Virgínia, já que sua irmã mora atualmente em São Paulo e a atriz está na Bahia.

"Essa é minha irmã Virgínia, essa hora ela deve estar preparando alguma coisa gostosa na sua casinha em São Paulo e eu aqui na Bahia nem vou poder provar...", começou a artista no começo da postagem.

Depois, Casé homenageou a irmã. "Desejo tantas delícias na sua vida quantas as que você faz na cozinha! Arrasta pra ver a relíquia que eu encontrei! Você adolescente!", completou.

Carlos Alberto de Nóbrega expões mágoa com Regina

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega (86), que comanda o programa A Praça É Nossa, do SBT, surpreendeu ao contar que tem uma mágoa envolvendo Regina Casé. No Programa Eliana, do SBT, ele contou que viveu uma situação desconfortável com a artista no passado.

"Ela tinha um programa em cima da Praça, ela deu uma declaração: 'Perder é normal, mas perder para a Praça?'. Aquilo me doeu, porque eu fui muito amigo do pai dela, ela não sabe o que eu fiz pelo pai dela, aquilo me magoou muito, me dói", disse ele, citando o pai dela, que é o produtor e diretor Geraldo Casé (1928-2008).

