Regina Casé faz linda declaração para o genro: ''Benedita brinca que gosto mais dele''

Aniversariante do dia!

Atriz e apresentadora Regina Casé presta homenagem de aniversário para o genro, João Pedro Januário, marido de Benedita Casé

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 11h19

A atriz Regina Casé (68) usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 27, para parabenizar o marido de sua filha Benedita Casé Zerbini (32).

Em seu feed no Instagram, a apresentadora prestou uma linda homenagem no aniversário do genro, João Pedro Januário, que está completando mais um ano de vida.

A artista, que vai viver a vilã Zoé na novela do Globoplay, Todas As Flores, fez questão de exaltar a relação de amor, admiração e parceria que construiu com o marido de sua herdeira, que moram juntos há 14 anos. Regina ainda brincou sobre o fato de compartilharem roupas e comentou sobre terem os mesmos gostos.

"João Grandão faz aniversário hoje! Benedita brinca que eu gosto mais dele que dela… Que eu sempre dou razão a ele… o que não é verdade, mas que eu passo muito pano… dou muito mole, muita moral… isso é… Mas quem tem um genro que passados 14 anos(!!!) morando, trabalhando, viajando, fazendo quase tudo junto nunca brigou???", começou escrevendo.

"Quem já viu uma sogra e genro que usam as roupas um do outro,mesmo ele tendo quase o dobro da minha altura e eu quase o dobro da idade dele? (Tênis infelizmente não dá pra dividir porque ele calça 46…) Quem mais me dá foward de roupas, raps, funks, pagodes, traps e pagotraps? E vice versa??? Quem mais manda pra ele notícias, livros, memes, artigos e bobeiras? E vice versa??? João manda pra mim e eu pra ele coisas incríveis, coisas revoltantes e coisas ridículas que eu morro de rir o dia inteiro!!!!!", continuou Regina.

Ao finalizar, a famosa declarou: "A gente gosta das mesmas músicas, mesmos filósofos, mesmas marcas, mesmas causas, mesmas ideias, mesmo basquete, mesmos shows, mesmos artistas… É … @beneditazerbini… assim fica difícil eu não gostar dele, né? Eu te amo @joaopedrojanuario. Que mesmo quando longe a gente possa estar cada vez mais perto. Feliz aniversário!".

Confira a homenagem de Regina Casé para o genro, João Pedro Januário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé mostra 'invasão' da amiga Adriana Esteves

Recentemente, Regina Casé recebeu uma surpresa da amiga de longa data Adriana Esteves (52) na noite de domingo, 24, e dividiu o momento inusitado com os fãs nas redes sociais! A eterna Carminha apareceu vestida com um pijama dos personagens minions no jardim da casa da apresentadora, de quem é vizinha. "Adivinha quem é??????? Quem tem uma vizinha que quando anoitece aparece de surpresa vestida assim no seu jardim??? É tão bom ter você aqui pertinho!!!! Te amo", declarou Casé.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!