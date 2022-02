Regina Casé completa 68 anos e ganha homenagens de amigos famosos: ''Quando ela chega, é risada na certa!''

Aniversariante do dia!

Apresentadora Regina Casé recebe homenagens de aniversário dos amigos de longa data, Gilberto Gil e Zeca Pagodinho, na web

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 10h51 - Atualizado às 11h18

Dia de muita festa na casa de Regina Casé!

Nesta sexta-feira, 25, a artista está completando mais um ano de vida e ganhou homenagens mais que especiais dos amigos de longa data, Gilberto Gil (79) e Zeca Pagodinho (63), nas redes sociais.

As equipes dos cantores compartilharam registros em que eles aparecem ao lado da atriz, que fez sucesso no papel de Dona Lurdes na novela Amor de Mãe, e declararam todo amor a Regina, celebrando o aniversário de 68 anos da famosa e a amizade entre eles.

"Quando ela chega, é risada na certa! Beijo de toda a #FamíliaGil para a amiga amada @reginacase. Felicidades, beijos e axé! #EquipeGil", disse Gilberto Gil.

"Viva @reginacase, a aniversariante do dia!!! Todas as bênçãos e axés para essa amiga de loooonga data, tão amada pelo Zeca Pagodinho e sua família!! Parabéns, Regina!! Saúde, saúde, saúde!", escreveu a página de Zeca Pagodinho ao legendar a postagem.

Regina Casé celebra permanência de Douglas Silva no BBB 22

Ao lado de sua família, Regina Casé comemorou a permanência de Douglas Silva (33) na casa do BBB 22 recentemente em paredão com Arthur Aguiar (32) e Naiara Azevedo (32), que resultou na eliminação da cantora. "Conseguimos!!!!!! Te amo @dsilvaoficial !!! Obrigada de todo coração a todos os amigos e fãs mesmo os que nunca tinham votado num BBB e ouviram meus pedidos desesperados. Amo vocês! Ele ter ficado é cheio de significados pra mim! Me deu ânimo e esperança!", disse ela.

Confira as homenagens que Regina Casé recebeu em seu aniversário:

