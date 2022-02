Regina Casé posta fotos de viagem ao comemorar o Dia de Iemanjá: ''Rainha do mar''

A atriz Regina Casé postou algumas fotos na Bahia ao comemorar o Dia de Iemanjá

Regina Casé(67) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para comemorar o Dia de Iemanjá.

A atriz, que está na Bahia, compartilhou em seu perfil no Instagram algumas em que aparece no mar e celebrou a data especial.

"MAR... Lugar onde eu me sinto melhor... mais à vontade... Amo tanto o cheiro, as cores,os brilhos, o balanço, o vento, as mudanças, os ensinamentos de impermanência, o medo e a beleza das tempestades, a delícia e a serenidade que vem com a calmaria", começou a artista.

Em seguida, Regina celebrou o Dia de Iemanjá. "E hoje 2 de fevereiro, meu mês, que sou de peixes, HOJE É O DIA DA RAINHA DO MAR! Sempre achei bonita essa ideia que esse reino que eu amo tem uma Rainha linda! Como sempre começamos de véspera a preparar seu presente e todas as homenagens e esse sorriso aí das fotos é de felicidade porque que foi tudo muito especial e maravilhoso!", acrescentou.

A atriz também falou do seu amor pela Bahia. "E o que é essa minha Bahia tão amada? A preparação dos balaios, a comida a música, a reza, a dança, os amigos... Ah... os amigos... Quem tem amigos tem tudo! Vocês me fizeram muito feliz! Amo muito cada um de vocês! Obrigada por terem feito tudo com tanto amor! AXÉ! ODOYÁ!", finalizou.

