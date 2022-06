Regina Casé celebra Dia de São João lembrando clique junino com a filha, Benedita

Regina Casé lembrou com carinho de um clique junino que fez ao lado da filha enquanto celebrava o Dia de São João

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 15h32

Nesta sexta-feira, 24, Regina Casé (68) decidiu celebrar o Dia de São João lembrando um momento especial que viveu ao lado da filha, Benedita (33), durante essa data.

A atriz publicou um clique junino antigo, onde ela e a herdeira aparecem juntinhas, abraçadas em frente a uma fogueira, enquanto olhavam o céu estrelado.

As duas ainda apostaram em looks tipicamente juninos, já que Regina usava uma saia xadrez combinando com uma camisa jeans e Benedita vestia uma blusinha preta, uma saia vermelha e um chalé xadres todo colorido, além de deixar os cabelos presos em marias chiquinhas.

Na legenda, Regina escreveu um trecho de uma das canções mais famosas dessa época: "Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo", e completou: "A gente ama muito São João desde sempre, né? Viva São João carneirinho!".

Confira o post de Regina Casé celebrando o Dia de São João lembrando um clique junino ao lado da filha, Benedita: