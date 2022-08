Regina Casé celebra aniversário do marido, Estevão Ciavatta, ao som de Gilberto Gil

Atriz Regina Casé presta linda homenagem no aniversário de 54 anos do marido, Estevão Ciavatta, com quem tem um filho, Roque

A atriz Regina Casé (68) usou suas redes sociais para parabenizar seu amor, Estevão Ciavatta, que completou mais um ano de vida na terça-feira, 09!

Em seu feed no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em clima de romance de diversos momentos ao lado do diretor e produtor de cinema e TV, com quem tem um filho, Roque (8).

Na declaração, a famosa ressaltou a personalidade do marido, com quem se casou em 1999 e é filho de Logunedé, ao som da canção de Gilberto Gil (80) em homenagem ao Orixá, de quem também é filho.

"Meu amor faz aniversário hoje. Mesmo de cabelos brancos ele continua um menininho, isso porque ele é de Logun Edé! Essa delícia… Amo esse moleque que me deixa doida fazendo e falando tanta bobagem com o Roque, que adora tanto esse pai! Amo, também, esse cara que tá sabendo tão bem ficar velhinho contando suas histórias compridas, esse avô que o Brás adora tanto!", começou escrevendo.

"Você é isso mesmo, a força da mata de Oxóssi e a doçura das águas de Oxum… Eles, com certeza, se orgulham muito desse filho que cuida tanto das florestas e zela tanto pelos rios de sua mãe! Eu, mais que orgulho, sinto uma enorme admiração pela sua luta incansável, seu cuidado gentil com nossa floresta e suas gentes. Junto com nossos filhos cruzamos, há 25 anos, o Brasil de ponta a ponta, e é assim que eu quero seguir, nos embrenhando nessa sabedoria e nos banhando nessas transparências", continuou.

Ao finalizar, Regina se derreteu por Estevão: "Te desejo, meu Yoyô, a força da mais velha Sumaúma e a alegria de uma pedrinha brincando na água fresca e limpinha da corredeira. É lindo de se ver você como um peixinho brilhante nadando suave contra a corrente! Feliz aniversário! Te amo, @eciavatta".

"Que lindo tudo que você escreveu. Que lindo o que você deseja! Ele merece todas as melhores coisas desse mundo!", elogiou Benedita, filha de Regina. "Esse é o bom cara! Alma boa, inteligente e generoso. Feliz vida", desejou Ivete Sangalo. "Sou padrinho!", destacou Luiz Fernando Guimarães nos comentários.

