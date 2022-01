Datas Especiais / Parabéns SP!

Regina Casé celebra aniversário da cidade de São Paulo: ''Me deu e dá tanta coisa boa''

No dia do aniversário de 468 anos da capital do Estado de SP, apresentadora e atriz Regina Casé faz homenagem especial à cidade

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 14h53