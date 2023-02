Regina Casé agradece festa surpresa em seu aniversário: ''Olha o que virou!''

Atriz Regina Casé mostra detalhes de festa de aniversário surpresa no Rio com direito a roda de samba cheia de famosos

A atriz Regina Casé usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para agradecer pelas mensagens de carinho que recebeu em seu aniversário!

No sábado, 25, a apresentadora completou 69 anos de idade e ganhou uma festa em sua casa no Rio de Janeiro, organizada pela filha, Benedita Zerbini Casé, e o marido, Estevão Ciavatta, com a presença de muitos famosos.

A comemoração teve direito a uma roda de samba e até banho de pipoca, já que, no candomblé, Regina é filha do Orixá Obaluaiê. Ao postar registros do domingo, 26, ela contou sobre a jornada nos últimos dias.

"Cheguei da Bahia, cai no carnaval, desfilei em quatro escolas, três delas subiram para as campeãs, voltei da Sapucaí já com o sol alto, dei um dormidinha rápida e minha filha @beneditazerbini e @eciavatta tinham organizado um feijão pra mim…", iniciou ela.

"Eu achei que era uma coisa pequena, olha o que virou! Os amigos foram brotando e virou essa maravilha, não sei nem a quem agradecer mais… Obrigada pelos beijos, abraços, pelos presentes lindos!!!! (amo presente, tá?) Obrigada pelas flores, obrigada por dançarem tão bem! A coisa que eu mais amo é dançar e ver alguém dançando lindo! Obrigada pelas milhares de mensagens tão amorosas que recebi por aqui!!!! Amo muito vocês! Nossa! Fiquei muito feliz! E isso aí é só um pedacinho, dá pra eu postar um mês inteiro", disse ainda.

Confira o post de Regina Casé sobre seu aniversário:

Regina Casé surge em momento fofo com o filho e o neto

Recentemente, Regina Casé encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento encantador em família nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a artista dividiu os cliques em que aparece com o filho mais novo, Roque, de nove anos, e o neto Brás, herdeiro de Benedita Casé Zerbini e João Pedro Januario. O marido de Regina, Estevão Ciavatta, foi quem flagrou o trio num emaranhado de amor no sofá. Ao legendar o post, a famosa se derreteu pela família e exaltou que ama ser mãe e avó.

