Recém-separado, Fred completa 33 anos e ganha homenagem de Bianca Andrade

Youtuber Fred, do Desimpedidos, comemorou aniversário com o filho Cris, de 9 meses, e recebeu homenagem da ex, Bianca Andrade

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 07h18

O youtuber Fred completou mais um ano de vida na segunda-feira, 25, e celebrou a data especial com o primeiro filho!

Em seu feed no Instagram, o influenciador, do canal Desimpedidos, compartilhou uma sequência de cliques com o pequeno Cris, de 9 meses, fruto de seu relacionamento com Bianca Andrade (27). Os dois anunciaram a separação no fim de semana.

Nas imagens, o bebê surgiu combinando look todo jeans e tênis marrom com o papai. "Primeiro aniversário com o maior presente que a vida me deu", declarou Fred no aniversário de 33 anos.

Nos Stories de seu Instagram, Bianca Andrade fez questão de parabenizar o ex com declaração ao postar registro dele com o herdeiro. "Parabéns, papai! Eu sou tão orgulhosa de ter escolhido você para ser o pai do meu pequeno! Sei o quanto meu filho sempre será amado pela pessoa mais feliz que já conheci! O seu jeito leve de ver a vida será tão importante para o Cris", começou escrevendo.

"Obrigada por ter me ensinado tanto. Você sempre estará presente no meu coração! Aproveite a vida com esse jeito Bruno [nome de batismo dele] de ser! Sempre irei torcer pela sua felicidade e pelos seus sonhos realizados! Sempre fomos amigos e parceiros antes de qualquer coisa, isso não muda nada. Com amor, Bianca", completou Boca Rosa na publicação.

Bianca Andrade e Fred anunciam término

Na sexta-feira, 22, a web foi impactada com a notícia do término de Bianca Andrade e Fred. O casal, que assumiu o namoro em setembro de 2020, usou o Instagram para contar que não estão mais juntos. Com o mesmo texto, os dois falaram sobre a separação. “Esse momento foi o mais feliz da minha vida e é assim que sempre vou me lembrar de nós. É com muita tristeza que divido com vocês que eu e Bruno não estamos mais juntos”.

“Antes que especulem, nós nunca traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz. Essa decisão foi de ambas as partes de forma carinhosa e amigável e, mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando”, disse.

Confira a publicação de Fred sobre o aniversário e homenagem de Bianca Andrade: