Recém-separada, Mari Bridi passa o Natal com os dois filhos

Ex-mulher do ator Rafael Cardoso, Mari Bridi aparece sorridente e de look vermelho ao aproveitar a noite de Natal com os dois filhos

A influenciadora digital Mari Bridi, que é a ex-mulher de Rafael Cardoso, passou o primeiro Natal após o fim do casamento com os dois filhos, Aurora e Valentim. A família posou sorridente ao lado da árvore de Natal enquanto usavam looks vermelhos no clima da festa.

“Um Natal cheio de amor para todos nós”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela recebeu o apoio dos fãs para a nova fase de sua vida. “Uma mulher quando resolve virar a página é outra história, viu”, disse um seguidor. “A energia maravilhosa dessa mulher, gente”, comentou outro. “Você é tão linda”, escreveu mais um.

Vale lembrar que o fim do casamento de Mari Bridi e Rafael Cardoso foi anunciado no início de dezembro deste ano. “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmou que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, disse ela.

Rafael Cardoso comenta o fim do casamento com Mari Bridi

Em participação no podcast Papagaio Falante, o ator Rafael Cardoso contou que ele e a ex-mulher, Mari Bridi, perdoaram atitudes um do outro ao longo do relacionamento. "Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso, mas, sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali", disse ele.

Então, ele comentou sobre como a separação se tornou pública. "Não vou também expor ela aqui agora. Já estou fodido para caralho com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, como que eu tinha falado que estava 'solteirão', que colocaram isso na minha boca...", afirmou.