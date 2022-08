Rafaella Santos celebra aniversário do sobrinho, Davi Lucca: "Titia te ama muito"

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, prestou uma linda homenagem no aniversário de 11 anos do sobrinho

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 17h57

Rafaella Santos(26) prestou uma linda homenagem no aniversário do sobrinho, Davi Lucca. Nesta quarta-feira, 24, o filho de Neymar Jr(30) e Carol Dantas (28) completou 11 anos de vida, e a titia coruja celebrou a data especial.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que o menino aparece sorrindo e o parabenizou. "Aniversário do amor das nossas vidas! 11 anos que você chegou e transformando nossos corações. Titia Rafa te ama muito e está morrendo de saudade", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração na legenda.

Além da homenagem de Rafaella, Davi também recebeu uma linda mensagem do pai. Neymar compartilhou uma foto do filho em um campo de futebol e também um vídeo dos dois dançando juntos em casa, e celebrou o seu aniversário. "Hoje é o dia do meu parceirinho. Parabéns, filho, papai te ama demais", disse o jogador de futebol.

Confira a homenagem de Rafaella Santos para Davi Lucca:

Rafaella Santos comemorando o aniversário de Davi Lucca -

Reprodução/Instagram

