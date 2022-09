Rafaella Justus compartilha fotos raras e celebra o Dia do Irmão: ''Minha base''

Rafaella Justus, filha Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, comemora o Dia do Irmão com homenagem para os seus 5 parceiros

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 18h24

Na última segunda-feira, 5, foi celebrado o Dia do Irmão e Rafaella Justus (13) usou as redes sociais para se declarar para os seus 5 parceiros. A filha de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67) relembrou cliques com eles e transbordou amor.

No primeiro registro, a menina está ao lado de Fabiana, Luiza e Ricardo, filhos do empresário; depois ela posa com as irmãs caçulas: Manu, filha da apresentadora com Cesar Tralli, e Vicky, herdeiro de Justus com Ana Paula Siebert.

"Já que hoje foi dia do irmão eu não poderia deixar de homenagear os meus, minha base, minha cara metade! Sou muito privilegiada em ter tantos irmãos incríveis! Amo vocês mais que tudo", escreveu ela na legenda.

Recentemente, Rafa Justus exibiu uma foto do seu quarto prontíssimo para ela aproveitar o novo espaço durante a sua adolescência.

RAFA JUSTUS SURGE ESTILOSA EM VESTIDO DE FESTA

Rafa Justus (13), herdeira de Ticiane Pinheiro (46) e Roberto Justus (67), encantou os seguidores nas redes sociais ao posar produzida para festa! A adolescente exibiu look escolhido para aniversário de uma amiga e colecionou elogios da web. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, que é monitorado pela família e soma mais de 1,3 milhões de seguidores, ela apareceu de vestido preto de alcinha e com maquiagem leve.

