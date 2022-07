Rafaella Justus celebra o aniversário de Manu: ''A irmã mais velha mais realizada do mundo''

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus encantou os seus seguidores ao celebrar os 3 anos de Manu

12/07/2022

Nesta terça-feira, 12, a filha de Ticiane Pinheiro (46) e Cesar Tralli (51), está completando 3 aninhos de vida. E após ganhar um festão, a irmã Rafaella Justus (12) publicou uma linda declaração.

No perfil do Instagram, a mais velha compartilhou lindos registros com a aniversariante e emocionou com a homenagem para Manu.

"Há três anos atrás me tornei a pessoa mais feliz do mundo, e digo me tornei porque ainda sou! Aos meus 10 anos chegou esse ser iluminado, cheia de carisma, fofa e tão pequenininha, ela chegou com um propósito, me tornar a irmã mais velha mais realizada do mundo!", escreveu ela.

Em seguida, a herdeira de Tici e Roberto Justus garantiu que sempre estará ao lado da mais nova.

"Manu, curta muito o seu dia e seu novo ano de vida que eu sei que vai ser tão iluminado quanto você! A mana te ama mais que o mundo, e estou sempre aqui para te apoiar, defender, amar e as vezes da uma bronquinha se precisar! Vc eh uma menina de ouro e a mana tem muito orgulho de vc! Te amo Bebeca Linda", concluiu Rafa.

Tralli não aguentou a fofura da enteada e comentou. "Te amo biscoita !!!!! Você é nossa primogênita mais amada do mundo", "Sua maninha olha pra você c profunda admiração, amor e brilho nos olhos", declarou ele.

