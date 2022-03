Rafael Zulu presta linda homenagem a Aline Becker e relembra início do namoro: ''Descobri o amor completo''

Ator Rafael Zulu fez linda declaração nas redes sociais ao celebrar aniversário da

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 12h00

O ator Rafael Zulu (38) usou suas redes sociais para parabenizar a mulher!

Nesta segunda-feira, 28, Aline Becker está completando mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial do maridão, com quem tem um filho, o pequeno Kalu, de apenas 5 meses de vida.

Em seu feed no Instagram, o artista compartilhou uma sequência de registros de diversos momentos ao lado da personal trainer e estudante de Nutrição e declarou todo seu amor, recordando como se conheceram.

"Descobri o amor completo com você. Eu começo falando isso pq com vc percebi que pedir desculpas é um gesto de amor. Que não sustentar uma briga somente por birra é uma das formas de amar. Que só estar do lado ainda que em silêncio é dizer muita coisa. Que dizer o óbvio é importante! Meu amor, a minha vida se encaixou com tudo que você me trouxe… seu jeito de amar sua família, seu jeito de amar os amigos a sua volta, sua forma de não desistir do que você busca, sua dedicação e cuidado com a nossa família… o seu amor incondicional pelo nosso filho", começou escrevendo.

"Hoje quando acordei do seu lado pensei no tamanho da oportunidade que foi ter cruzado as nossas vidas. Ainda bem que você foi naquele churrasco e eu te levei até a portaria do seu prédio. Pode dizer se não fiz o trabalho certinho! Hum? Hum? Te amo meu amor e desejo uma vida de coisas lindas pra você. Parabéns e seremos pra sempre da gente!", disse ainda na legenda da publicação.

"Como dizendo que, nós descobrimos o amor completo juntos. A gente enxerga o poder da simplicidade em detalhes e é indescritível viver isso ao teu lado. Você deixa a minha vida mais alegre. Você é o meu amor! Obrigada por sempre me jogar pra cima, por apostar e cuidar de mim. Deus é tão incrível, que, o churrasco que eu achava que seria o mais aleatório da minha história, foi o dia que mudou a minha vida (e eu nem sabia). Te amo muito meu amor!!! Pra sempre", disse Aline nos comentários. "Lindos!!! dizer o óbvio é muito importante! que vcs se divirtam cada vez mais todos os dias!", comentou Benedita Zerbini. "Casalzão massa! Deus abençoe", elogiou uma seguidora.

Rafael Zulu se declara ao amigo Thiaguinho

Recentemente, Thiaguinho completou 39 anos e também recebeu uma linda declaração do amigo Rafael Zulu. "Hoje é dia de Thiago! E eu queria mesmo hoje te dar esse abraço e tomar um gelo contigo meu grande irmão. Mas sei que a gente recupera isso em breve, somos bons nesse assunto. Desejo somente coisas lindas pra você irmão, você merece demais. Te amo muito e parabéns", disse Zulu.

Thiaguinho agradeceu o carinho do ator nos comentários. "Oooo irmão! Também queria estar dentro desse abraço e num copo de gelinnn contigo! Tudo em dobro! Te amo muito, meu irmão da vida!"

