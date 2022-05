Rafael Zulu presta homenagem para a mãe e a mulher no 'Dia das Mães'

Nas redes sociais, o ator Rafael Zulu homenageou dona Regina e Aline Becker no 'Dia das Mães'

Rafael Zulu (39) usou as redes sociais para homenagear sua mãe e sua mulher no Dia das Mães.

No Instagram, o ator postou uma foto de sua mãe, dona Regina, segurando o neto, Kalu (6 meses), e fez uma linda declaração.

"Ela foi quem me deu a oportunidade de vir pra esse mundo. Me gerou e me cuida até hoje. Minha mãe é meio mãe de todo mundo, sabe? Não sabe separar as coisas… ela entende que se é amigo meu também é filho dela. Se é nora dela, é filha dela. Se é conhecido dela, é meio filho também. Esse jeito de amar incondicionalmente é que faz dela essa mãe tão especial. Te amo mãezinha e obrigado por tanto. Feliz dia das mães todos os dias da sua vida! Vivo pra ver esse sorriso", disse ele.

Depois, Zulu homenageou sua mulher, Aline Becker (29), mãe de seu segundo filho. "Ela me ensina todos os dias o que é o amor. Toda vez que ela olha pro nosso filho eu vejo amor. Toda vez que ela amamenta, ri, chora, brinca eu vejo e sinto amor. Aline é daquelas mães que a gente encontra e diz: que mãezona!", afirmou.

O ator relembrou que no ano passado Aline já era mãe, mas o bebê ainda estava na barriga. "Meu amor, ano passado você nessa mesma data já era mãe, mas com nosso Kalu ainda na barriga. Agora não… agora você tem ele nos seus braços, podendo vê-lo e provando todos os dias esse amor. E eu do seu lado pra viver e sentir o tamanho disso tudo."

E completou: "Você é linda e não canso de admirar e amar seu jeito e sua forma de ser mãe. Parabéns pelo seu dia e por ser essa mãe tão dedicada e cuidadosa com nosso pequenino. Te amo meu amor… e feliz dia das mães", finalizou.

Confira as homenagens de Zulu:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Zulu (@rafaelzulu)