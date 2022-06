Rafael Zulu presta bela homenagem no aniversário do irmão: "Aprendo demais com você"

O ator Rafael Zulu celebrou o aniversário do irmão com uma bela homenagem nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 17h52

Rafael Zulu (39) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu irmão mais velho.

No Instagram, o ator compartilhou algumas fotos em aparece ao lado do pai, Antonino, e do aniversariante do dia, Antonio Carlos, e prestou uma bela homenagem.

"O aniversário é do meu irmão, mas essa foto tem muito a ver com o que eu sinto. Porque meu irmão é tipo foda igual meu pai. Meu irmão Carlinhos é um tipo de ser humano raro em tempos que estamos. Um cara que jamais vai perder o tempo pra falar mal de alguém, inteligente, dedicado a família, cuidadoso no trato, não mede esforços pra ver os dele bem e em paz, é um paizão pros meus afilhados", afirmou o artista no começo da publicação.

Zulu seguiu falando sobre sua relação com o irmão e revelou que eles nunca brigaram. "Meu irmão é discreto e sincero ao extremo. Temos uma curiosidade que falamos ainda hoje sobre: Nunca brigamos! Doido né? Irmãos normalmente brigam… mas nós escolhemos o amor mesmo. Por isso meu grande amigo e irmão, te amo e só consigo desejar o melhor de tudo pra você!", acrescentou.

O ator finalizou a homenagem agradecendo o irmão pela parceria na vida. "Obrigado por ter me ajudado na minha caminhada… quantas vezes você me validou com mamãe pra eu poder ir ali ou acolá. Aprendo demais com você", finalizou.

Confira a homenagem de Zulu para o irmão: