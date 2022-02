Rafa Kalimann se declara no aniversário de 3 anos da sobrinha, Sofia: ''Vejo tanto de Rafa ali''

Tia babona, a influenciadora Rafa Kalimann prestou linda homenagem no aniversário de 3 anos da sobrinha, Sofia Kalimann

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 11h15

Influenciadora digital Rafa Kalimann (28) usou suas redes sociais para parabenizar a sobrinha!

Nesta quinta-feira, 17, a sobrinha da ex-BBB, Sofia, está completando mais um aninho de vida e ganhou uma declaração da tia coruja.

Em seu feed no Instagram, a apresentadora da Rede BBB compartilhou um clique fofíssimo da pequena e se derreteu ao fazer linda homenagem no aniversário de 3 anos de Sofia.

"Quando soube que seria tia me lembro de notar uma sensação nova acontecendo, uma mistura de novo amor com responsabilidade. Lembro de me questionar como o mundo estaria pra recebê-la. Aí veio a Sofia e me mostrou que de fato, ele estaria complemente diferente. Uma vez li sobre as crianças da nova geração nascerem mais evoluídas no amor, justamente pra que essa chama de esperança não cesse", começou escrevendo.

"Ela é um arco-íris imenso e colorido que cerca seu “ainda pequeno mundo” de amor. É diferente ouvir e sentir a Sofia, é como se tudo fosse mais óbvio, mais sincero, mais acolhedor. Assustadoramente estranho aprender tanto com uma criança que completa HOJE 3 anos de vida, e eu só posso agradecer por poder celebrar isso sendo sua tia", continuou Rafa Kalimann.

A empresária finalizou destacando que se vê na sobrinha. “Às vezes a olho e vejo tanto de Rafa ali. Peço todos os dias pra Deus blindar sempre esse pequeno coraçãozinho, estarei sempre aqui pra te olhar, orar e dar suporte. Um dia te conto o quão gigante e inteligente você já era nesse pequeno corpinho. Minha artista. Como te amo! Sofia Kalimann, parabéns!".

Recentemente, Rafa surgiu coladinha com os sobrinhos, Sofia e Theo, herdeiros de seu irmão, Renato. "Minha vida todinha!", babou ela.

Rafa Kalimann exibe corpaço de biquíni

Recentemente, Rafa Kalimann deixou os fãs babando ao surgir renovando o bronzeado com biquíni fio dental. Ela empinou o bumbum e exibiu toda sua beleza e sensualidade, arrancando elogios da web.

Confira a homenagem de Rafa Kalimann para a sobrinha: