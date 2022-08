Rafa Kalimann manda mensagem para Preta Gil: "Autêntica e forte"

Ainda no clima de aniversário, Rafa Kalimann deixa mensagem especial para Preta Gil

Redação Publicado em 10/08/2022, às 13h29

As comemorações do aniversário de Preta Gil (48) seguem à todo vapor, e Rafa Kalimann (29) aproveitou para deixar uma mensagem especial para amiga.

Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou uma foto ao lado de Preta Gil, na festa da cantora que aconteceu na última segunda-feira, 8, e aproveitou para mandar um recado para Preta, repleto de elogios.

Na legenda do post, Rafa escreveu: "Preta é humana, passa sua sinceridade no olhar, autêntica, forte, espiritualizada. Só peguei nossa foto hoje, e quis registrar a admiração que sinto por você. Seu aniversário foi divertido, como sua energia @pretagil amo tu! To aqui se precisar", disse.

Nos comentários, fãs e amigos da dupla aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza das duas: "Lindas demais", escreveu um seguidor. "Especiais", destacou outro. "Amo vocês", disse o terceiro.

Veja a mensagem de Rafa Kalimann para Preta Gil:

Preta Gil faz festa de 48 anos no Museu do Amanhã, no Rio, com presença de famosos

A cantora Preta Gil completou 48 anos na segunda-feira, 08, e comemorou a chegada do novo ciclo com um festão no Rio de Janeiro! Completando mais um ano de vida, a famosa não deixou a data passar em branco e organizou a celebração, que contou com a presença de familiares, como o pai, Gilberto Gil (80), os irmãos, o marido, Rodrigo Godoy (33), o filho, Francisco Gil (27), amigos e artistas, no Museu do Amanhã.

Para a noite especial, Preta escolheu um vestido brilhante todo prateado com mangas compridas da marca Dolce e Gabbana. "Pronta pro meu dia, vamos celebrar!!!", disse ela ao compartilhar a produção para a festa no Instagram.

