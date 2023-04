Rafa Kalimann é surpreendida com festa cheia de famosos e agradece: ''Sentimento tão bom''

Famosas como Juliette, Camila Queiroz, Deborah Secco e Vitória Strada se reuniram na casa de Rafa Kalimann para celebrar o aniversário de 30 anos da ex-BBB

A influenciadora digital Rafa Kalimann completou mais um ano de vida no último domingo, 02, e foi surpreendida ao chegar em casa após viagem com seu novo affair para a Amazônia!

Ao chegar em casa na noite de segunda-feira, 03, a ex-BBB ganhou uma festa surpresa de seus amigos no Rio de Janeiro.

Entre os convidados, estavam celebridades como Juliette, Pocah, Camila Queiroz, Deborah Secco, Duda Beat, Vitória Strada, Marcella Rica, Fernanda Paes Leme, alguns colegas da série Rensga Hits!, entre outros, que se reuniram para celebrar o aniversário de 30 anos da ex-BBB.

Nesta quarta-feira, 05, Rafa publicou alguns cliques da comemoração ao lado de alguns famosos que estiveram presentes e fez um agradecimento para os amigos pela surpresa.

"Recebi um aniversário surpresa mais lindo do mundo e nem consegui subir postagens pra compartilhar esse momento lindo ainda! Sorry!! Vou postando tudo na calma que minha semana não está tendo tá? Eu AMEEEI, foram tantos abraços, trocas, palavras lindas! Surpresas causam um sentimento tão bom!", disse Kalimann ao legendar a publicação.

Na noite de terça-feira, 04, Rafa Kalimann apareceu fazendo topless, cobrindo sua nudez apenas com um buquê de flores roxas. “Eu amo essa intensidade”, escreveu. Nos stories, Rafa compartillhou mostrando as flores, com a frase: "Trabalhando, quando de repente".

Confira o post de agradecimento de Rafa Kalimann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann é flagrada aos beijos com empresário em aeroporto

Após seu aniversário, a influenciadora Rafa Kalimann foi vista na companhia de seu novo affair na manhã de segunda-feira, 03! A apresentadora e ex-BBB trocou beijos com o empresário Antônio Bernardo Palhares, dono de uma empresa de serviços químicos, ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont no centro do Rio de Janeiro.

Os dois viajaram para Amazônia e foram clicados pelo perfil de uma colombiana, parte do grupo deles. Discreto, com apenas 2 mil seguidores no Instagram, o novo affair de Rafa é primo de Arthur Ferraz, marido da modelo Mariana Weickert.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!