Rafa Kalimann celebra aniversário de Camila Queiroz com declaração especial: ''Amo você''

Ex-BBB Rafa Kalimann relembra histórias e momentos especiais com Camila Queiroz em texto de aniversário

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 09h47

Dia de festa na casa da atriz Camila Queiroz! Isso porque a modelo completou 29 anos de vida na última segunda-feira, 27.

Nas redes sociais, a intérprete de Angel em Verdades Secretas recebeu uma linda homenagem especial da amiga, a apresentadora Rafa Kalimann (29).

"Camila é conexão grande, é afeto parecido, energia que bateu só de ouvir Luan, é a que se aperta em um dia corrido pra tá junto, é uma meninona de coração largo que cativa na simplicidade", detalhou."Parabéns anja. Só luz pra sua vida. Amo você e te desejo o melhor, só Deus sabe o quanto! Seja feliz e conte sempre comigo", declarou a influenciadora digital.

Para celebrar a data especial, a atriz compartilhou um clique coladinha com a artista: "Essa foto é tão especial, você me deu esse abraço passando meu dia todinho comigo, queria ta aí pra te devolver ele no seu, faremos atrasadinhas mas faremos!", finalizou ela no texto.

