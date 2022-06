Rafa Brites se declara no aniversário de sua sogra e brinca: ''Troco saída com as amigas para papear com ela''

Rafa Brites presta homenagem de aniversário para Edy Guimarães e relembra momentos especiais com sua sogra

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 14h52

Cada dia mais, Rafa Brites (35) prova que o carinho que sente por sua família e pela de Felipe Andreoli (42) é gigantesco.

Na última quarta-feira, 08, não foi muito diferente.

Ao comemorar o aniversário da sogra, Edy Guimarães, a apresentadora publicou no Instagram uma sequência de fotos encantadoras.

“Hoje é o dia dela, minha sogra! Minha amiga Edy Guimarães. Tenho a honra de conviver com ela há 12 anos! E pode ter certeza que troco muitos programas ou saídas com as amigas pra papear com a sogra!”, brincou.

“Todo mundo que conhece ela se encanta com a energia que ela tem e a devoção/ quase obsessão que ela tem pela profissão! Parabéns, Didi! Que seja lindo e que seja leve!”, desejou a mãe de Rocco (5) e de Leon (3 meses) ao final.

Veja os registros que Rafa Brites usou para homenagear o aniversário de sua sogra: