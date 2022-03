Rafa Brites publica clique do pai com o recém-nascido Leon no colo e parabeniza: ''Vovô Poti!''

Apresentadora Rafa Brites mostra o pai com o filho, Leon, nos braços e comemora seu aniversário de 75 anos

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 09h55

Dia da festa na casa da família Brites! Rafa Brites (35) usou suas redes sociais para parabenizar seu pai!

Em seu feed no Instagram, na noite de quinta-feira, 24, a apresentadora fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para Potiguara Brites. Ela encantou os seguidores ao publicar uma foto do pai com seu filho caçula, Leon, que veio ao mundo no dia 22 de fevereiro.

Na imagem, 'Poti' aparece sorridente com o netinho nos braços, que surgiu dormindo no colo do vovô. Rafa declarou todo seu amor e conexão com o pai.

"Hoje meu pai faz 75 anos! Eu tenho a certeza que minha alminha o escolheu como pai nessa encarnação. Como eu sempre digo o que tenho de melhor nessa vida é a família que nasci, ele, minha mãe, minhas irmãs. E agora mais um filho para aprender, e brincar muito com o vovô Poti, nosso cumpadi folharedo. Te amo Tipipo!", escreveu Rafa Brites na legenda da publicação.

Rafa Brites mostra detalhes de mêsversário do filho

No dia 22, os papais Rafa Brites e Felipe Andreoli (42) não deixaram a data passar em branco e prepararam uma comemoração intimista no primeiro mês de vida do caçula, Leon. "Juntamos os bichinhos de pelúcia, bolo dos Incríveis de chocolate, bolo de banana (pq não to comendo chocolate), e a cachorrada. Para comemorar 1 mês do Leon, e 5 anos e 1 mês do Rocco (Alõ mães de 2, vcs me entendem né? Fe, Rocco, Sol, Elis e Marcinha: que fazem da minha vida e desse mês (apesar do desafio que é), UMA FESTA! Viva nossos dias e noites juntos!", disse a mamãe. Vale lembrar que Rafa e Felipe também são pais de Rocco (5).

