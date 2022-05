Projota celebra 3 anos de casamento com Tamy Contro: ''Dia mais feliz da minha vida''

Apaixonado! Projota faz linda declaração ao completar 3 anos de casamento com Tamy Contro

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 11h08

Há exatos 3 anos, Projota (36) e Tamy Contro (30) estavam vivendo um dos dias mais importantes de suas vidas: seu casamento.

Sempre muito romântico, é claro que o rapper aproveitou a data para prestar uma homenagem para a esposa e mãe de sua filha, Marieva (2).

Em seu Instagram, ele publicou uma sequência de fotos tiradas durante a cerimônia e relembrou os perrengues e emoções que viveram no dia.

“3 anos do melhor dia da vida…”, começou na legenda. “E eu continuo sorrindo ao lembrar de você piscando pra mim a caminho do altar. Nosso padre foi perfeito, a chuva que você queria tanto… A emoção daquela noite ainda pulsa forte ao sair da igreja e chegar na festa”.

“Ainda queria ter comido mais, porque ninguém deixou a gente jantar [risos]. Tudo lindo, nossa dança, tudo perfeito e a festa começa de verdade… Mas, tenta ler bem rápido a partir de agora: e tira foto, o Di [Ferrero (36)] cantando sucessos do NX Zero enquanto a gente pula e grita junto, tira foto, o Zozô descendo até o chão, você com boné do Marlboro, tira foto, o Magrão chega com o um prato gigante de batata frita, as meninas caindo no chão pra pegar o buquê, cabeçadas, cotoveladas e ele voa pra mão da Tita, e eu suando, e limpa pra tirar foto, e foto, e foto, arruma o vestido, eu faço rima, você me olha, você me beija, eu beijo você, o Di beija a gente, tira foto, o Di não quer parar de cantar, ele dança com o Zozô, a gente dança funk, canta funk, tira foto, o Luccas Carlos chega do nada, tira foto, seu pai consola a Taci, a gente bate no tambor, e lantejoula, e brilho e sorrisos, e dança funk, e amanhece”, brincou em seguida.

“E só sobra nós… E as pernas doem… E a gente tá feliz pra c*ralho… E foi tudo muito f*da… E eu vou sem embora sem comer nenhum doce! Que absurdo! [risos]. 3 anos do dia mais feliz da vida… Obrigado por esse e por todos os outros dias. Que Deus continue nos abraçando pela manhã e nos cuidando toda noite. Daqui a pouco você acorda e a gente coleciona mais um dia feliz. Te amo”, se declarou o ex-participante do BBB 21 ao final.

Confira a homenagem que Projota fez ao comemorar 3 anos de casamento com Tamy Contro: