Príncipe Harry faz homenagem para princesa Diana antes do 25º ano de sua morte

O príncipe Harry (37) prestou uma homenagem à sua falecida mãe, princesa Diana, que morreu em agosto de 1997, em um acidente de carro. O britânico discursou durante o evento beneficente no Senteable ISPS Handa Polo Cup.

O marido de Meghan Markle elogiou a mãe, que completa 25 anos de falecimento neste mês. Morta no dia 31 de agosto, quando a limusine em que estava junto de Dodi al-Fayed bateu no túnel Pont de L’Alma, em Paris, enquanto tentava fugir de paparazzis que a perseguiam.

Quando perdeu sua mãe, Harry tinha apenas 12 anos. "A próxima semana é o 25º ano da morte da minha mãe, e ela certamente nunca será esquecida”, começou ele em seu discurso. “Apropriadamente, suas flores favoritas eram miosótis.”

Ele ainda disse que pretende refletir sobre a morte e o legado que sua mãe deixou, contando como gostaria que ela pudesse ter conhecido seus netos, Archie, de 3 anos, e Lilibet Diana, de 1. “Quero que seja um dia cheio de memórias de seu incrível trabalho e amor pela maneira como ela fez isso. Quero que seja um dia para compartilhar o espírito da minha mãe com minha família, com meus filhos, que gostaria que a tivessem conhecido”, completou Harry.

Harry também pontuou o trabalho incansável que sua mãe participava sobre desestigmatizar aqueles que vivem com HIV/AIDS, prometendo sempre lembrar de sua mãe e continuar seu trabalho. “Espero que possamos lembrar o legado de minha mãe, renovando o compromisso com aqueles a quem servimos, quem e onde quer que estejam”, disse ele.

