Preta Gil recorda foto de seu nascimento ao comemorar aniversário de 48 anos: "Pura felicidade"

A cantora Preta Gil completou 48 anos de vida nesta segunda-feira, 8, e celebrou a data recordando uma foto especial ao lado dos pais

Dia especial para a família Gil! Nesta segunda-feira, 8, a cantora Preta Gilcompletou 48 anos de vida e para comemorar a data, ela decidiu recordar uma foto antiga.

Em seu perfil no Instagram, a aniversariante dividiu com os fãs uma do dia de seu nascimento, em que aparece com os pais, Gilberto Gil (80) e Sandra Gadelha, e falou sobre o novo ciclo.

"8 do 8 de 1974. Foto do dia do meu nascimento, onde eu tive o privilégio de vir ao mundo fruto de Seu Gilberto e Dona Sandra! Hoje eu completo 48 anos de vida e sou pura emoção e felicidade!!! #Preta48 #Preta20Anos", escreveu ela, que também completa 20 anos de carreira esse ano.

Os seguidores encheram a postagem com mensagens de felicitações."Muita saúde e realizações! Feliz aniversário!", disse o ator Dan Ferreira (30). "Preta maravilhosa!!! Tudo de mais lindo pra você!!! Todo amor desse mundo", desejou Mônica Martelli (54). "Ela faz o dia dela!! Feliz aniversário meu amor, muita saúde, paz, prosperidade e amor. Aproveite seu dia ao máximo! Ti amo", escreveu o ex-BBB Gil do Vigor (31). "Parabéns! Um novo ciclo de muita luz pra você", comentou a apresentadora Fátima Bernardes (59).

Além de receber mensagens dos internautas, Preta também recebeu uma bela homenagem do pai. No Instagram, Gilberto Gil publicou um trecho da série Viajando Com Os Gil, da Amazon Prime, e celebrou o aniversário da filha. "Pretinha, a vida é muito mais Realce desde que você chegou. Feliz aniversário de vida e 20 anos de carreira [...]", escreveu o cantor em um trecho da homenagem.

Confira a publicação de aniversário de Preta Gil:

