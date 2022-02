Preta Gil parabeniza Nara Gil, sua irmã mais velha, pelo aniversário: ''Grande inspiração para mim''

Recordando bons momentos juntas, Preta Gil deixa homenagem de aniversário carinhosa para a irmã mais velha, Nara Gil

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 17h55

Nesta terça-feira, 22, Preta Gil (47) encantou seus seguidores ao compartilhar uma homenagem carinhosa para a irmã mais velha, Nara Gil (56).

Celebrando o aniversário da primogênita de Gilberto Gil (79), a cantora relembrou momentos carinhosos guardados nos álbuns da família.

“Hoje, dia 22.02.2022, minha irmã, musa Nara Gil, faz aniversário! Ela sempre foi uma grande inspiração pra mim. Quando era criança, vê-la no palco cantando me fazia querer ser igual a ela”, confessou a artista na legenda do post.

“Por isso, considero ela minha maior musa inspiradora! Te desejo tudo de mais lindo no seu ano novo, muito axé minha Yemanjá mais linda! Te amo”, completou.

Recentemente, Preta Gil e seu marido, Rodrigo Godoy (33), foram juntinhos tomar a terceira dose da vacina contra o coronavírus.