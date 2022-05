Preta Gil comemora o aniversário de 50 anos da amiga Ivete Sangalo: ''São 25 anos de amizade''

Ivete Sangalo completa 50 anos e recebe bela homenagem da amiga Preta Gil através das redes

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 14h58

Nesta sexta-feira, 27, Ivete Sangalo está completando 50 anos de vida e, claro que os amigos, familiares e fãs estão lotando as redes sociais com homenagens.

Preta Gil (47) não ficou de fora dessa e compartilhou um vídeo emocionante com diversos momentos vividos com a cantora e se declarou.

"Hoje é seu aniversário Ivete Sangalo, 50 anos mais do que bem vividos. Tenho o privilégio de ter vivido metade desses 50 ao seu lado, são 25 anos de amizade. Eu te falo todos os anos a mesma coisa, mas não me canso de dizer o quanto você é importante pra mim, o quanto você foi fundamental pra construção da minha carreira e o quanto você é fundamental pra construção do meu caráter como mulher e artista", disse ela.

Na sequência, Preta rasgou elogios para a aniversariante. "Você é mais que uma amiga irmã, você é minha escola, pois com você eu aprendi tanto, mais tanto do que sou…. Você é a luz mais linda que um ser humano pode enxergar, uma força da natureza, um fenômeno e um furacão de amor", completou.

Por fim, a cantora parabenizou Veveta. "Feliz aniversário, minha Beth amada!!! Que possamos celebrar sua existência todos os dias!!! Te amo demais", concluiu.

CONFIRA A HOMENAGEM DE PRETA GIL