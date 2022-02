Preta Gil comemora aniversário da irmã, Marília: ''Somos muito parecidas''

Aniversariante do dia!

Cantora Preta Gil publicou cliques em família ao prestar homenagem no aniversário da irmã, Marília Gil

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 13h23

Dia de festa na casa da família Gil! Nesta quinta-feira, 03, uma das filhas de Gilberto Gil (79) está completando mais um ano de vida!

Marília Gil, é a segunda herdeira do artista, fruto do relacionamento com Belina Moreira, que faleceu em 2019. Nas redes sociais, ela recebeu uma homenagem especial da irmã, Preta Gil (47).

A cantora publicou diversos momentos ao lado da produtora cultural e declarou seu amor, falando da semelhança entre as duas.

"Hoje é aniversário de Lili @gilmarilia a segunda filha e minha irmã mais que amada! Desde criança eu sempre amei que somos muito parecidas, vocês também acham?", começou escrevendo em seu perfil no Instagram.

"Te amo e morro de orgulho da mulher f*** que você é, parabéns, muito axé e realizações no seu ano novo!!!", desejou ainda.

Preta Gil celebra Dia de Iemanjá

Na quarta-feira, 02, foi celebrado o Dia de Iemanjá! Preta Gil fez questão de saudar a Rainha do mar: "Hoje não teve festa, mas teve muito axé! Ela sempre comigo!", declarou. Carolina Dieckmann (43) também comemorou a data na web e exibiu um presente que fez para a amiga, Preta.

Confira a declaração de Preta Gil para a irmã: