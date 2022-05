Preta Gil celebra aniversário de casamento: "7 anos do nosso grande dia"

A cantora Preta Gil recordou um vídeo do dia do seu casamento com Rodrigo Godoy e se declarou para o marido

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 21h40

Preta Gil celebra aniversário de casamento: "7 anos do nosso grande dia" - Reprodução/Instagram