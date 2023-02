Poliana Rocha faz foto em festão do mesversário da neta caçula: ''Comemorando''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao surgir com Maria Flor em decoração luxuosa de seu mesversário

A neta caçula de Poliana Rocha (46), Maria Flor, completou quatro meses de vida e ganhou um festão colorido para seu mesversário. Nesta quinta-feira, 23, a vovó coruja compartilhou uma foto do momento especial com a pequena no colo e encantou com tanto amor, além de impressionar ao surgir em meio à decoração deslumbrante do evento.

Abraçando a menina, a esposa do cantor Leonardo (59) surgiu sorridente com a bebê, herdeira mais nova do casamento de seu filho Zé Felipe (24) com a influenciadora Virginia Fonseca (23), e celebrou o momento.

"Comemorando o “ mesversário” da nossa pequena FLOR! Te amamos", escreveu Poliana Rocha ao compartilhar a foto na mesa principal da festa com tema de Carnaval, "Bloquinho de Maria Flor".

++ Festa! Virginia Fonseca comemora mêsversário de Maria Flor com tema carnaval

Em meio as bexigas e flores coloridos, além de um bolo feito combinando com a decoração, a loira posou deslumbrante com a neta e recebeu elogios. "Princesas", escreveram os fãs. "Duas flores", disseram outros.

Veja a foto de Poliana Rocha com a neta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha revela se confia em Leonardo e se deseja ter mais filhos: ''Confio em mim''

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, resolveu responder três perguntas de seus seguidores na rede social. Sincera e corajosa, ela não fugiu dos questionamentos sobre seu relacionamento com o esposo e falou o que pensa.

Primeiro a influenciadora foi questionada sobre se importar quando o sertanejo vai pescar ou algo semelhante. Segundo a loira, ela não liga.

"Não! Hoje foi novamente! Ele gosta, fica feliz! Isso é o que importa! Não temos garantia de nada nessa vida, então temos que fazer o que gostamos, o que nos realiza, o que nos deixa feliz", falou ela sobre cada um fazer suas coisas.

++ Pé de Poliana Rocha rouba a cena em foto e divide opiniões: ''Pezão''

Em seguida, Poliana Rocha foi perguntada mais uma vez sobre confiar em Leonardo novamente. Então ela respondeu: "Confio em mim!". Ela e o famoso estão casados há 26 anos.