Poliana e Leonardo homenageiam Zé Felipe em seu aniversário: "Muito orgulho"

Nas redes sociais, Poliana e Leonardo comemoraram o aniversário de 25 anos de Zé Felipe

Poliana Rocha (46) e Leonardo (59) usaram as redes sociais para prestar uma linda homenagem para o filho, o cantor Zé Felipe, que completa 25 anos de vida nesta sexta-feira, 21.

A influenciadora digital foi a primeira a parabenizar o herdeiro. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo com várias fotos do herdeiro e também de momentos dos dois juntos, e se declarou para o aniversariante.

"Hoje é o seu dia @zefelipecantor... TE AMO MUITO, LUZ DA MINHA VIDA!!!! Sinto muito orgulho de ser sua mãe, seu coração é generoso, sua amorosidade infinita e sua compaixão pelo próximo me ENCANTA!!! Espero que o Senhor ilumine diariamente os seus caminhos, que saúde nunca lhe falte e que receba para sempre o melhor de Deus em sua vida", começou ela.

+ Mãe de Zé Felipe comemora após filho ganhar avião da esposa: "Trabalham muito"

E completou: "Você é um filho muito amado e tenho certeza que as mãos de Deus estão constantemente ao seu lado... Parabéns! Continue iluminando a vida de todo mundo! Você é um ser humano lindo e muito, muito especial! Filho, eu só quero ver você feliz! Hoje e sempre! Parabéns por mais um ano muito especial de vida! Saúde, plenitude, sabedoria neste novo ciclo!!!!! Te amo infinitamente... Sua mãe", declarou.

Depois foi a vez de Leonardo homenagear Zé. O cantor também postou um vídeo com diversos momentos da vida do herdeiro e o parabenizou. "Parabéns meu filho @zefelipecantor ! Vida longa com saúde, sabedoria e sucesso. Deus abençoe a sua vida e de toda família", desejou o sertanejo.

Vale lembrar que Zé Felipe ganhou um presente luxuoso ao completar 25 anos. A influenciadora Virginia Fonseca (24), mulher do cantor sertanejo, decidiu presenteá-lo com um jatinho particular, e mostrou como ele reagiu com a surpresa.

Confira as publicações de Poliana e Leonardo no aniversário de Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!