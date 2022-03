Pedro Bial completa 64 anos e ganha homenagem da esposa: ''Viva esse cara incrível!''

Maria Prata celebra aniversário do marido, o apresentador Pedro Bial, com fotos românticas e momento em família

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 12h33

Dia de festa na casa de Pedro Bial! O apresentador está completando mais um ano de vida nesta terça-feira, 29!

O comandante do Conversa com Bial ganhou homenagem especial da esposa, Maria Prata, nas redes sociais. Em seu feed no Instagram, a comunicadora compartilhou registros em clima de romance ao lado do amado, com quem é casada desde 2015, em que aparecem trocando beijos.

Em uma das fotos, o casal surgiu em momento encantador com as filhas, Laura, de 3 anos, e Dora, de pouco mais de um aninho.

"Ainda vou te beijar, te beijar, quando você tiver 64! Viva esse cara incrível! Parabéns, meu amor", escreveu Maria Prata na legenda da publicação.

"A maior sorte do mundo", se derreteu o artista nos comentários.

Vale lembrar que Bial também é pai de Ana, do primeiro casamento com Reneé Castelo Branco, Theo, com a atriz Giulia Gam, e José Pedro, do relacionamento com a produtora Isabel Diegues.

Pedro Bial se emociona em entrevista com Juliette

Recentemente, Juliette (32) fez Pedro Bial se emocionar com sua história em entrevista no Conversa com Bial. A paraibana contou que entrou em recusa por 3 meses após ser diagnosticada com aneurisma, e que só mudou de ideia após a morte da eterna Marília Mendonça (1995 - 2021), em novembro do ano passado. “Não queria tratar, não queria operar, fazer nada. Queria que Deus cumprisse a missão... Aí eu estava na cama com meus amigos, e eles falando: 'Vai fazer, Juliette'. Senti algo muito forte. A gente olhou o celular e foi no dia que a Marília Mendonça morreu. Aí todo mundo ficou chorando e disse assim: 'Vamos fazer isso'. É muito ruim perder alguém assim. Liguei para o médico", contou ela.

Confira a homenagem de Maria Prata para Pedro Bial: