Paolla Oliveira faz reflexão e revela metas para próximo ano: ''Renovando''

A atriz Paolla Oliveira (40) compartilhou uma reflexão de fim de ano em sua rede social neste sábado, 31. Com uma foto toda de branca e esbanjando tranquilidade, a famosa aproveitou para falar o que deseja em 2023.

Na legenda do clique deslumbrante, a global, que está no ar em Cara e Coragem, falou sobre renovar e se permitir para novidades. Ela ainda comentou sobre dar valor ao tempo.

"E se a gente se renovasse pra receber o ano novo e não o contrário?! E se a gente se permitisse mais momentos, relações, metas, prazeres, dias… Renovados?! O nosso tempo é sagrado e ele é todo dia. Por que esperar o tempo do mundo pra me sentir assim, conectada com meus desejos mais íntimos?!", questionou.



"Desejo a você mais vezes essa sensação de que somos mais, somos maiores e mutáveis diante do que foge e também do que está em nosso controle. Pode chegar 2023 estou me renovando pra te receber. Feliz tudo Novo", escreveu para seus seguidores.

Paolla Oliveira impressiona ao mostrar obra de sua nova mansão

A atriz Paolla Oliveira revelou em sua rede social que está construindo a casa dos seus sonhos, ou melhor uma mansão! Em alguns registros, a famosa mostrou um pouco de sua futura residência.

Nos cliques, a artista apareceu curtindo uma piscina imensa e sem água ainda, além de ter feito uma selfie com uma parte que ainda está sendo levantada.

"A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos. Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom", contou.

Nos comentários da publicação, os seguidores ficaram admirados com a obra da musa. "Você merece", disseram os fãs sobre a conquista. "Comprou um parque aquático?", brincaram outros ao verem o tamanho da piscina.

