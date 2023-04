Paolla Oliveira celebra a chegada dos 41 anos e faz reflexão sobre novo ciclo: “Essa sou eu!”

A atriz Paolla Oliveira recebeu diversas mensagens de carinho dos fãs e amigos, como Diogo Nogueira, Claudia Raia e Sergio Guizé e mais; veja

Dia de comemoração! Paolla Oliveira completou 41 anos de vida nesta sexta-feira, 14, e comemorou a data especial com uma reflexão nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo falando sobre todas as experiências que já vivenciou até chegar aqui. "Eu vivo emoção, eu crio emoção, eu danço emoção”, disse ela.

Na legenda da publicação, a mulher de Diogo Oliveira (41) refletiu sobre os aprendizados. "Enfim, 41 anos! E chegar neste tempo sem sentir o passar dos ponteiros me enche de emoção, porque eu sei que é minha curiosidade que me faz seguir criando e, claro, me reinventando", começou ela.

"Tudo isto é resultado de mais um ano de trabalho, de dedicação e da busca por coisas simples, que fazem os momentos da vida acontecerem e me transbordar, singular. É assim que me sinto! Obrigada também a vocês que me acompanham e que me complementam na alegria que é viver, ser e existir", finalizou.

Os seguidores encheram a postagem de felicitações e mensagens carinhosas para comemorar a data especial da aniversariante. "Você é luz, parabéns meu amor", declarou o maridão. "Parabéns tudo de melhor na sua volta ao Sol", escreveu Claudia Raia. "Feliz vida minha querida … você é demais, tudo de mais lindo pra você”, falou Sérgio Guizé.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PAOLLA OLIVEIRA:

Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira em data especial

Apaixonado! Para comemorar os 41 anos de vida da amada, Diogo Nogueira publicou um vídeo emocionante em homenagem à namorada, Paolla Oliveira."Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo! Um conselho que eu dou, podem deixar a vida surpreender. Porque foi assim, quando eu menos esperava, que eu conheci essa mulher maravilhosa", declarou ele.