Pai de Maiara e Maraisa ganha festinha especial de aniversário; veja

Em registros raros, pai de Maiara e Maraisa surgem com as cantoras comemorando seu aniversário com festinha; veja como foi

O pai de Maiara e Maraisa, Marcos César, fez aniversário e ganhou uma festinha especial para celebrar seu momento. Nesta sexta-feira, 07, as sertanejas postaram registros da celebração e chamaram a atenção.

Isso porque, Maiara compartilhou fotos agarradinha com o pai e no primeiro instante deu um susto nos fãs sobre um possível novo affair. Mas, logo se pode ver que se tratava de Marcos celebrando seu novo ciclo com bolo com tema do Corinthians e vários docinhos.

"Não consigo explicar… Amo você! Minha eterna gratidão! Que Deus te guarde, te ilumine e te proteja sempre! Feliz aniversário", desejou a famosa ao publicar os registros abraçada com o pai.

Maraisa postou um vídeo da festinha que fizeram. "Pai, obrigada por tudo que você faz pela gente, sei que é com todo amor e carinho. Desejo que Deus abençoe infinitamente sua vida, com bastante saúde. Te amo", declarou-se a cantora.

Ainda nos últimos dias, Hugo, dupla de Guilherme no sertanejo, assumiu que está vivendo um affair com Maiara. Apesar de confirmar o romance, o cantor ressaltou que, no momento, ambos estão solteiros e ainda não possuem planos para o futuro.

Saiba mais sobre o romance de Hugo e a cantora Maiara

O amor está no ar para a cantora Maiara! Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a dupla de Maraisa está vivendo um romance com o cantor sertanejo Hugo, dupla de Guilherme.

Os rumores de um suposto romance entre os artistas iniciaram há algum tempo. No entanto, segundo a comunicadora, os dois somente se aproximaram no fim de março, quando se conheceram nas gravações do DVD da dupla VH e Alexandre.

Conforme as fontes entrevistadas pela colunista, Hugo tem um perfil mais reservado. Enquanto isso, Maiara estaria bem apaixonada por seu novo amado e tem demonstrado isso para todos.

Na última segunda-feira, 03, os dois chegaram de mãos dadas ao leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr e chegaram a dividir uma mesa no evento com outros famosos, além de terem subido ao palco do evento para leiloar ingressos para shows de suas duplas.

“Cara, a verdade é que, sim estamos curtindo a vida, somos dois solteiros com expectativas bem alinhadas e sem planos”, revelou Hugo ao portal Leo Dias sobre estarem vivendo um affair.