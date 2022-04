Padre Fábio de Melo completa 51 anos e ganha homenagens de amigas famosas: ''Te amamos''

Artistas como Angélica, Carolina Dieckmann, Grazi Massafera e Xuxa Meneghel comemoraram o aniversário do amigo Padre Fábio de Melo

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 09h26

O Padre Fábio de Melo completou mais um ano de vida no final de semana e recebeu homenagens especiais nas redes sociais!

No domingo, 03, o sacerdote fez 51 anos e ganhou declarações de algumas amigas famosas. Em seu feed no Instagram, Angélica (48) se derreteu pelo aniversariante do dia e não poupou elogios ao religioso.

"Não sei como começar a expressar a gratidão de ter o @pefabiodemelo em minha vida.. Um amigo tão generoso, que faz questão de iluminar com sua fé e alegria, por onde passa. Hoje, e sempre, só desejo tudo do melhor. Felicidades! Viva seu dia, te amamos!", declarou a esposa de Luciano Huck (50). "Minha irmã querida, bendita hora que nos permitiu ser amigos. Foram tantos momentos bonitos, difíceis, vividos em comunhão. Obrigado por me fazer tão bem. Amo você!", respondeu o padre.

A atriz Carolina Dieckmann (43) prestou bela homenagem ao amigo."A primeira palavra que me vem à cabeça é sorte; não fosse um bocado dela, não teria você. Não teria nosso téte-a-téte infinito e sobre qualquer coisa. Não teria o primeiro encontro, e todos os outros igualmente profundos e significativos. Não teria o amor que nasce e cresce quando isso acontece. Não teria a vontade recíproca e verdadeira de compartilhar tanto. Sem a sorte, simplesmente não seria. Então, a ela eu brindo o seu dia e desejo muito mais dela também a você. Que a sorte siga sendo um mar na direção certa, fazendo de qq tempestade ou maremoto, um caminho mais fácil e feliz. Te desejo esses encontros que ela laça tão bonito (mas nada que me deixe com ciúme, ok?). Quero pra ti o que quero pra mim. E se isso também não é sorte, nem quero saber o que é… Te amo! Feliz aniversário, meu favorito!!!", se derreteu Carol.

Nos comentários, Fábio agradeceu pela amizade: "Minha Carol, a vida já me deu grandes presentes, e você é um deles. Obrigado por me amar, por fazer tão bem. Amo você!".

O Padre também recebeu recado carinhoso de Grazi Massafera (39), que postou clique ao lado do amigo e de sua filha com Cauã Reymond (41), Sofia (9). "Feliz novo ciclo @pefabiodemelo Que seja terno. Obrigada por nos ajudar a enxergar a vida sempre pelo lado mais bonito. Desejo que teus olhos sábios ganhe ainda mais brilho . Brilho de conhecer lugares novos presenciar milagres divinos e também aquele brilho de doer a barriga de tanto gargalhar ao lado de pessoas amadas por ti. Que os seres de luz estejam sempre te amparando emanando cura e clareza em sua jornada meu amigo querido amo você", escreveu a atriz.

"Te amo, minha amiga querida! Você é um presente que Deus me deu", respondeu ele nos comentários.

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) também fez questão de deixar sua homenagem na web. "Padre, eu tenho muito orgulho de ser “sua irmã gracinha”, de ter dividido o carinho da minha mãe contigo e de ter tido a oportunidade de conhecer a Donana o amor da sua vida. Se o Sr soubesse o carinho, amor que tenho pelo Sr, o Sr nunca mais se sentiria sozinho, pois eu te quero por mim e por vc…seu humor, sua presença, sua amizade são tão essenciais que quando fico longe de ti me sinto um pouco vazia desses sentimentos lindos que o Sr me transmite. Não esqueça nunca, eu TE AMO", disse Xuxa.

"Que vídeo lindo, meu Deus! Eu me lembro como se fosse hoje. Estava esperando no camarim, quando você apareceu. Desde então nos tornamos amigos. E estivemos juntos nos momentos mais importantes, nas alegrias, nos sofrimentos. Obrigado por escolher me amar!", agradeceu o Padre.

Confira as homenagens de famosas para Padre Fábio de Melo:

