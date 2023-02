Nora de Faustão celebra o aniversário de 19 anos do namorado: "Que felicidade a minha"

A nora de Faustão, Schynaider Moura, de 34 anos, celebrou o aniversário de João Guilherme com uma linda declaração

Comemoração! Schynaider Moura (34) fez uma publicação nas redes sociais para parabenizar o namorado, João Guilherme Silva, que completa 19 anos de idade, nesta sexta-feira, 03!

Através dos stories em seu perfil no Instagram, a modelo publicou um clique romântico dos dois juntos, onde aparece aos beijos com o amado. Na foto, a loira ainda fez questão de declarar todo o seu amor pelo herdeiro de Faustão (72).

"O sorriso mais lindo do mundo! Que felicidade a minha de ter sua presença na minha vida. Te amo tanto. Feliz aniversário", escreveu Schynaider no post feito em seus Stories.

Ainda recentemente, João resolveu se pronunciar a respeito das críticas que recebe pela diferença de idade entre ele e Schynaider. "Sempre tive amigos muito mais velhos, comecei a trabalhar na rádio do colégio. Para as pessoas pode ter sido estranho, diferente e fora do comum, mas para mim sempre foi uma coisa muito natural", explicou.

Na sequência, ele ainda afirmou que o romance do casal fluiu de forma natural."O círculo social, de amizade, sempre foi muito parecido, então para quem estava próximo [do casal] foi algo natural e para mim foi maravilhoso. Eu sempre brinco que eu sou o mais velho da relação e ela mais menina", completou.

Schynaider e João assumiram o relacionamento em janeiro de 2021, quando ele ainda tinha 17 anos. Os pombinhos se conheceram no final do mesmo ano em Saint Barth, no Caribe.

VEJA O STORY DA NORA DE FAUSTÃO:

Foto: Reprodução/Instagram

Tal mãe, tal filha

Amor de mãe! Para celebrar o aniversário da herdeira, a modelo Schynaider Moura, encantou a web ao compartilhar cliques raros de uma de suas três filhas, Elle Marie, em suas redes sociais

"02.02.2013 Você veio ao mundo e encheu meu coração de alegria! Agradeço a Deus todos os dias por ter você na minha vida Elle Marie! Com um jeito doce e alegre encanta todos ao seu redor e me ensina tanto! Que viagem gostosa no tempo foi procurar essas fotos para postar hoje, como passou rápido!", começou dizendo.

"De repente 10 anos… Te amo infinito e só desejo que todos os seus sonhos se realizem e saiba que sempre estarei ao seu lado em todos os momentos da sua vida!! I love You ! #happybirthday! Feliz Aniversário!", completou.