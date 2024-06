Noivos e sócios, Ivan Moré e Giovanna Lemos falam sobre diferença de idade: 'Nunca foi problema'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ivan Moré e Giovanna Lemos contam planos para filhos, carreira e celebram o Dia dos Namorados

"Estou vivendo, talvez, o momento mais feliz da minha vida". A frase é do jornalista Ivan Moré (47), que neste ano ficou noivo de Giovanna Lemos (24), sua parceira no relacionamento e nos negócios. Com o casamento marcado, os dois contam que pretendem poupar nesse Dia dos Namorados e explicam como lidam com a diferença de idade na relação.

O casal diz que, neste ano, resolveram unir o valor que gastariam em presentes para o Dia dos Namorados e guardar para investir no casamento . Eles contam já terem escolhido o local da cerimônia, que deve acontecer no segundo semestre do ano que vem no interior de São Paulo, após terem visto diversas opções —desde o Nordeste até Ouro Preto, em Minas Gerais.

"A hora que entramos no local em que eles realizam a cerimônia, os dois se emocionaram muito. Chegamos a conclusão que lá era o lugar perfeito", diz Giovanna à CARAS Brasil. Eles contam que, por enquanto, preferem não mostrar tudo do evento nas redes sociais, já que ambos são pessoas energéticas que estão aprendendo o que deve ser compartilhado ou não.

Juntos desde dezembro de 2022, eles explicam que recebem inúmeros comentários positivos, porém, existem muitos internautas que criticam a relação e os taxam com termos pejorativos, devido a diferença de idade. "Isso não faz parte da nossa trajetória e a última coisa que lembramos no dia a dia é que temos uma diferença de idade. Isso nunca foi um problema para nós", pontua a empresária.

Ao mesmo tempo, Giovanna diz receber muitas mensagens de mulheres que passam pela mesma situação que ela, em uma relação com uma pessoa mais velha e já com filhos. "Ou você é muito louco e inconsequente, ou você tem muita certeza. Dessas duas, a minha é a segunda opção. Não tenho dúvidas", completa Ivan.

Hoje os dois moram juntos e dividem a rotina de trabalho com os cuidados de Mel (10) e Lui (7), herdeiros do jornalista. O casal diz que os pequenos aceitaram a relação logo de cara, já que conviviam bastante após o divórcio do comunicador. A empresária conta que os dois são muito amorosos com ela, e que a relação aconteceu naturalmente, respeitando o espaço de cada um.

Agora, o casal planeja aumentar a família. "Pretendemos ter filhos, fiz a reversão de uma cirurgia de vasectomia. Temos um propósito muito verdadeiro e evidente", diz Ivan. "As crianças pedem [um irmão]. Desde o início temos essa vontade. Sempre quis ser mãe e quando começamos a nos relacionar isso foi uma pauta. Ele sempre foi a favor", completa Giovanna.

Abaixo, Ivan Moré e Giovanna Lemos contam detalhes do Dia dos Namorados, recordam o pedido de casamento feito em Londres, na Inglaterra, e falam sobre novos projetos que pretendem tocar juntos, após o retorno do jornalista para a TV, no programa Qualé, Moré? (RedeTV). Leia trechos editados da conversa.

Quais os planos para esse Dia dos Namorados?

Giovanna: Foge um pouco das expectativas. Como vamos casar e fazer uma festa, decidimos que ao invés de fazer uma troca de presentes no Dia dos Namorados, iríamos destinar o valor fictício para a festa de casamento. Vamos unir forças para essa festa que estamos sonhando muito. Na quarta-feira vamos sair para jantar, comer bem, e celebrar. E o presente a gente vai destinar para o nosso casamento.

O pedido de casamento aconteceu em Londres, na Inglaterra. Como foi esse momento?

Ivan: O pedido de casamento é apenas um degrau na nossa jornada, nós somos mais do que um casal. Somos amigos, sócios, éramos confidentes assim que nos conhecemos. Tudo aconteceu de uma maneira rápida e extremamente natural, preservando as diferenças, as lentes de gerações diferentes e a criação de cada um. Quando você me pergunta sobre o pedido de casamento, ele foi feito em Londres, uma cidade que ela sempre sonhou em conhecer, de forma pensada. E foi mais um degrauzinho, dos vários que queremos construir como parceiros.

Giovanna: A gente sempre falava em se casar, era uma realidade, mas eu não tinha expectativa de que fosse acontecer na viagem. Mas, ele foi muito ator. No dia, eu achei muito fofo, porque o Ivan foi fazer o pedido e ele ficou extremamente nervoso [risos], e ele é muito comunicativo. Ele simplesmente travou. Ele olhou para os meus olhos e falou: ‘mor, eu te trouxe aqui porque eu queria saber se você quer casar comigo’. Todo tremendo, emocionado. Eu achei muito bonito, mostrou um lado vulnerável nele. Ele se empenhou para cumprir algumas expectativas que eu tinha naquele momento.

Giovanna, qual a sua relação com os filhos do Ivan?

Ser madrasta não faz parte do sonho e da expectativa de nenhuma mulher. É algo que, quando acontece, precisamos ressignificar muitas coisas. A história de como se olha uma madrasta é sempre aquela coisa negativa. Quando eu comecei a me relacionar com o Ivan a única preocupação dele eram as crianças. Para a nossa sorte, eu já tinha um relacionamento com eles muito próximo. Nos conhecíamos há quase dois anos e, nesse período, convivemos muito. O Ivan já estava separado e estava aprendendo a ser pai divorciado e a gente ficava muito junto, só que eu era amiga e sócia do papai.

Como foi contar sobre o namoro para a Mel e o Lui?

Giovanna: Ele fazia terapia e perguntou qual seria a melhor forma de fazer isso, e ela [a profissional] disse que seria melhor contar separadamente. Ele pegou um dia para falar primeiro com a Mel, que é mais velha, e explicou que queria namorar e perguntou o que ela achava.

Ivan: Eu perguntei se ela ficaria triste se eu pedisse ela em namoro e ela disse: 'Quero o que for melhor para você, papai. Eu adoro a Gio'.

Giovanna: A Mel é a menina mais empática e fofa de todas. Com o Lui eu estava presente, tivemos que buscar ele na escola juntos. Ivan explicou que estava pensando em namorar e ele falou: 'Acho ótimo, na verdade você deveria namorar a Gio. Vocês tinham que namorar, pede ela em namoro'. Então ele pediu e o Lui falou para darmos um beijo. Na cabeça dele, ele acha que foi ele que juntou o casal.

Ivan: Ninguém casa para separar, eu não tinha esse objetivo. Depois de um período de muito questionamento e busca por autoconhecimento eu entendi que a minha vida precisava de uma transformação. Foi extremamente doloroso mas, ao mesmo tempo, enriquecedor. Confesso que eu não fosse ver uma luz no fim do túnel muito próxima. Quando eu menos imaginei, eu tinha do lado meu alicerce para sair dessa situação: meus dois filhos e uma companheira como a Giovanna. Esses elementos se transformaram no meu porto seguro.

Como é a relação de vocês com a exposição da relação nas redes?

Giovanna: Confesso que já mostramos mais. A grande diferença entre eu e o Ivan, é que ele já está acostumado com os comentários, a mídia… Confesso que ainda não tenho essa experiência com isso. Passamos por uma fase que tínhamos vontade de mostrar para os outros e vinham comentários muito negativos.

Ivan: É algo que estamos aprendendo a trabalhar. De certa forma, existe uma demanda enorme porque trabalhamos com imagem e isso confunde qual momento é o de abrir e o de talvez não abrir. Não é nada que atrapalha. A minha volta para a TV foi uma estratégia da Giovanna, para conseguirmos comunicar melhor o que estamos fazendo como empreendedores. Estamos em busca do meio termo para mostrar nosso relacionamento.

Vocês têm novos projetos que possam contar?

Giovanna: O Ivan voltou para a TV e para o esporte agora, e temos um projeto para os próximos meses muito especial. Hoje eu cuido da parte operacional da empresa, trabalho nos bastidores, e estamos desenvolvendo um projeto que eu vou dar um ‘oizinho’ ali. Está em desenvolvimento.

Ivan: Como minha parceira, a Giovanna faz a parte operacional na empresa de inovação que temos. Mas, também, é um novo momento para ela se mostrar como produtora de conteúdo. Ela tem uma lente digital muito aguçada, uma formação artística sólida e profunda, ela atuou desde os 13 anos na TV brasileira, fazendo comerciais que foram veiculados de uma maneira muito ampla. Agora, pautado nos temas que nós vivemos serão tema de um produto que vamos lançar em breve, e não entendemos o formato ainda. Nosso objetivo é gerar muito valor sobre relacionamento e vulnerabilidade.