No Dia Internacional das Mulheres, Karol Conká posta clique raro ao lado da mãe

A cantora Karol Conká compartilhou algumas fotos ao lado da mãe e comemorou a data nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 16h02

Karol Conká(36) usou as redes sociais para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, comemorado nesta quarta-feira, 8.

No feed do Instagram, a cantora e ex-BBB compartilhou alguns cliques raros ao lado da mãe, dona Ana Maria dos Santos de Oliveira, e prestou uma homenagem especial para todas as seguidoras.

"Eu e minha mãe estamos desejando um feliz Dia Das Mulheres para todas nós. Que Deus abençoe a nossa trajetória e continue nos dando força para construir, resistir, transformar e transbordar", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs de Conká elogiaram mãe e filha. "Maravilhosas", disse uma internauta. "A beleza de berço", comentou outra. "Belíssimas", afirmou uma seguidora. "Genética de milhões", brincou uma fã.

Homenagem para o filho

Jorge, o filho de Karol Conká, completou 16 anos de vida, e para comemorar a data especial, a cantora compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo divertido ao lado do herdeiro e prestou uma linda declaração para ele.

"Hoje é aniversário do amor da minha vida! Jorge, meu filho, você mudou as minhas viradas de ano para sempre hahaha e para melhor, claro. A Karoline mãe é muito orgulhosa do homem que você está se tornando", disse ela.

Confira: