No Dia Internacional da Mulher, Iza celebra sua família: "Me ensinaram"

A cantora Iza usou as redes sociais para homenagear as mulheres da sua família

Nesta terça-feira, 08, é celebrado o Dia Internacional da Mulher, e a cantora IZA (31) resolveu homenagear as mulheres de sua família.

Com um post especial nas redes sociais, Iza celebrou sua família e compartilhou detalhes de um dia especial.

Nos cliques, a cantora escreveu: "Esse ano eu quis celebrar a minha história e a minha ancestralidade. Por isso, reuni todas as mulheres da minha família pra registrarmos o quanto essa rede de apoio é poderosa. São mães, avós, filhas, educadoras, jornalistas, artistas. Elas são tudo e me ensinaram que eu podia ser o que eu quisesse. Feliz dia para aquelas que devem ser celebradas todos os dias", destacou.

Além disso, Iza também compartilhou um vídeo onde mostrava todas as mulheres de sua família: "Eu sou muito abençoada de ter nascido numa família de educadoras, sempre me ensinaram o valor do trabalho, o valor da minha vida pessoal e o valor que eu tenho", disse.

"Eu tenho uma mãe que é formada em história da arte. Uma mulher negra, que é irmã de outras mulheres negras que também são formadas que trabalham com arte, com a música, são musicoterapeutas, são professoras, educadoras. E isso fez toda a diferença para eu ser quem eu sou", disse a cantora.

Em seguida, Iza também compartilhou como foi reunir todas as mulheres para os cliques especiais do Dia Internacional da Mulher.

No Dia Internacional da Mulher, Iza celebra sua família:

