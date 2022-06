No Dia dos Namorados, Tata Werneck e Rafa Vitti aproveitam noite romântica

O casal Tata Werneck e Rafa Vitti se hospedou em um hotel de luxo para celebrar o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados começou de uma forma muito romântica para Tata Werneck (38) e Rafa Vitti (26)! O casal aproveitou uma noite no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para celebrar a data especial.

Após um belo jantar e café da manhã no quarto, os pais de Clara Maria (2) usaram as redes sociais para trocar declarações.

No perfil do Instagram, a apresentadora do Lady Night dividiu um clique com o marido e brincou. "Feliz dia dos namorados Put*", escreveu na legenda.

Pelos Stories, ela mostrou que o amado se emocionou com o presente que ela lhe deu: um desenho dele com a herdeira.

Já o ator de Além da Ilusão, abriu um álbum de fotos da noite do casal e usou um poema de Shakespearepara se declarar. "Feliz dia meu amor. Te amo muito, devolve meu carregador", brincou ele.

Nos comentários, Tata revelou que não escondeu a emoção. "Tô chorando na cama. Vc do meu lado. Mas vou dizer que é pq vi a história de um cachorrinho resgatado. Te amo", disse ela.

