No Dia dos Namorados, Sabrina Sato se declara para o marido Duda Nagle

Sabrina Sato fez uma homenagem para Duda Nagle em suas redes sociais no Dia dos Namorados

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 19h36

Para comemorar o Dia dos Namorados, neste domingo, 12, Sabrina Sato (41) fez uma homenagem para o marido Duda Nagle (39) em seu Instagram.

A mãe de Zoe (3) publicou diversos cliques ao lado do amado e escreveu a letra da música Dia dos Namorados do cantor Cazuza na legenda do post.

“Todo dia, em qualquer lugar/Eu te encontro mesmo sem estar/O amor da gente é pra reparar”, escreveu Sabrina no começo da legenda.

Nos comentários, o marido da apresentadora do programa Saia Justa respondeu à homenagem da esposa. “Te amo”, escreveu Duda.

Confira aqui a homenagem de Sabrina Sato para Duda Nagle