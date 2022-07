No Dia do Cantor, Thaeme relembra sua trajetória: ''Agradeço por Deus ter confiado em mim o dom''

Thaeme Mariôto presta homenagem emocionante no Dia Universal do Cantor

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 10h42

Na última quarta-feira, 13 de julho, foi celebrado mundialmente o Dia do Cantor.

Impactada com a data, Thaeme Mariôto (36) decidiu relembrar sua carreira na música e prestar uma linda declaração.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de cinco registros feitos ao longo dos anos. Independente da idade, em todas as fotos, a artista estava com um microfone em mãos.

“Cresci aprendendo que eu deveria colocar amor em tudo o que eu fizesse. E dentro da intensidade da minha personalidade, com a minha profissão não foi diferente”, começou na legenda. “Cercada por músicas e instrumentos desde criança, meu coração escolheu onde queria ficar”.

“Batalhei muito (muito) pra chegar até aqui. Foi preciso muito foco, força e determinação. Me lembro da primeira vez em que subi em um palco. Que sensação única! E sou muito grata a Deus, todos os dias, por Ele ter confiado a mim o dom de cantar. Até a formação da dupla que faço parte hoje, são 29 anos de muita história pra contar. Do coral da igreja, da dupla com a minha irmã, da banda de rock, da banda Baile, do reality show, da carreira solo… É, ninguém se torna cantor de um dia pro outro mesmo. Todos nós trazemos uma bagagem cheia de experiências!”, refletiu a mãe de Liz (3) e Ivy (9 meses).

“Através da música consigo encontrar quem eu sou, todos os dias. Acho que por isso me considero cantora desde a primeira vez que, mesmo muito pequena, cantei para pessoas me ouvirem. Ainda há muito a percorrer. Mas uma coisa é certa: não me coloco onde não há amor. Ainda há um mundo inteiro para desbravar”, afirmou em seguida.

“Feliz dia do Cantor! Feliz nosso dia! Que possamos continuar levando alegria, vida e luz, através do que tanto amamos fazer. Obrigada a todos vocês que me acompanham e que fazem todo esforço valer a pena. É tudo por vocês!”, disse ao final em homenagem aos fãs.

Confira os registros que Thaeme usou para ilustrar sua declaração ao Dia do Cantor: