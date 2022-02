No Dia de Iemanjá, Letícia Spiller publica registro na praia e arranca elogios: ''Que linda''

A atriz Letícia Spiller celebrou o Dia de Iemanjá com um lindo clique na praia e chamou a atenção da web

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 14h42

Letícia Spiller (48) usou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 2, para celebrar o Dia de Iemanjá.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou um lindo registro na praia e comemorou a data especial com os seus seguidores.

Na imagem, a artista posa na areia com um look branco enquanto é agraciada pelo sol.

"Salve a nossa mãe Yemanjá! Mãe das mães. Dos filhos dos filhos. Das filhas das filhas. Lava e leve embora toda dor em suas ondas de mar. Guarda e proteje nosso tesouro. Deusas e Deuses. Odoyá! Axé!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores não pouparam elogios: "Maravilhosa arrasou", "Maravilhosa arrasou", "Lindeza e salve Iemanjá", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA SPILLER NO DIA DE IEMANJÁ