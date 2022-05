No Dia das Mães, Kylie Jenner fala sobre ter sido mãe jovem: ''Posso te amar um pouco mais''

A influenciadora digital Kylie Jenner compartilhou cliques encantadores com a filha mais velha, Stormi

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 16h38

Kylie Jenner (24) encantou os seus seguidores ao usar as suas redes sociais neste domingo, 8, para celebrar o Dia das Mães.

A influenciadora digital norte-americana divulgou fotos encantadoras da filha mais velha, Stormi (4), na praia e comentou sobre o fato de ter sido mãe jovem.

"Ser uma mãe jovem significa apenas que nós nos conhecemos mais cedo e eu posso te amar um pouco mais", escreveu a mais nova das irmãs Kardashians-Jenner.

Nas imagens, o fruto do relacionamento da socialite com o rapper Travis Scott (30) se diverte na areia do local paradisíaco. Em um dos vídeos, a pequena aparece escrevendo o seu nome da areia.

Vale lembrar que em fevereiro Kylie Jenner deu à luz ao segundo filho, que ainda não possui um nome.

