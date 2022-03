No Dia da Mulher, Fábio Jr. se declara para a esposa e as filhas: ''Amo vocês''

O cantor Fábio Jr. postou uma foto ao lado da mulheres e das três filhas, e prestou uma bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 21h21

Nesta terça-feira, 8, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres.

Para comemorar a data especial, Fábio Jr. (68) usou as redes sociais para se declarar para as mulheres da sua vida.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma foto em que aparece ao lado da atual mulher, Fernanda Pascucci, e das três filhas: Cleo (39), fruto de seu casamento com a atriz Gloria Pires (58), Tainá e Kika Galvão, da relação com Cristina Karthalian.

"Com as minhas mulheres pra desejar Feliz Dia pra todas vocês! Todos os dias são seus!!! Amo vocês! #diadamulher", escreveu o artista na legenda da publicação.

Vale lembrar que Fábio Jr. também é pai de Fiuk (31), que também é filho de Cristina, e Záion (13), do casamento com Mari Alexandre (47). O caçula completou mais um ano de vida no dia 21 de fevereiro, e na ocasião recebeu uma homenagem especial do pai. "Zapsss do Papsss!!! Parabéns filho! Que Deus continue te abençoando e te iluminando para o melhor caminho sempre. Eu te amo muitão", declarou ele.

Confira a homenagem do cantor: