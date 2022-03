No aniversário de Xuxa, Eliana relembra entrevista engraçada com a apresentadora

Para celebrar o aniversário de Xuxa, Eliana resgatou trecho divertido de entrevista com a Rainha dos Baixinhos

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 15h08

O aniversário de Xuxa Meneghel (59) é neste domingo, 27, e a amiga Eliana (48) não deixou de homenageá-la.

Em sua rede social, a apresentadora do SBT relembrou uma entrevista que fez há três anos com a Rainha dos Baixinhos e divertiu com o momento engraçado.

"Xuxa Meneghel, parabéns! E para homenageá-la, decidi relembrar dessa brincadeira que fizemos aqui em casa para o @programaeliana em 2019!", disse Eliana.

- Em programa especial de Natal, Eliana recebe Xuxa

"Amiga, que hoje você possa curtir esse dia com muita alegria ao lado de todas as pessoas que você ama. Saúde e feliz ano novo. Luv", declarou todo seu carinho pela aniversariante.

Assim como Eliana, a apresentadora Angélica (48) também fez uma homenagem no aniversário de Xuxa Meneghel. A esposa de Luciano Huck (50) recordou fotos ao longo dos anos com a amiga.

Veja o trecho engraçado da entrevista de Eliana com Xuxa Meneghel: